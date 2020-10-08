شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم جنوب غرب سوريا والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 شهدت مدينة درعا السورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، انفجاراً ضخماً نتج عنه إصابة شخصين، بحسب وسائل إعلام محلية رسمية.

وبحسب التلفزيون السوري الرسمي فإن الانفجار هز حي السبيل في المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد. Advertisements وتحدثت التقارير السورية عن أن التفجير تم بعبوة ناسفة. تفجير جديد يأتي بعد مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات، قبل يومين، إثر تفجير سيارة مفخخة، في مدينة الباب شمالي سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ضخم جنوب غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.