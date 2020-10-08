"إعمار اليمن" يعيد تأهيل مركزي "نوجد وعمدهن" الصحيين

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أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل مركزي نوجد وعمدهن الصحيين، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في سقطرى شمل ذلك إعادة ترميم المباني، ثم تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتوفير سيارتي إسعاف مجهزة بالكامل، تسهيلًا لوصول الأهالي إلى الرعاية الصحية.

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