شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تحذرمن أمطار غزيرة ورياح تسبق إعصار" تشان-هوم" والان نبدء بالتفاصيل

حذرت السلطات اليابانية اليوم الخميس من هبوب رياح قوية وأمطارغزير مع اقتراب إعصار تشان-هوم من الجزيرة الرئيسية باليابان.

وأفادت هيئة الارصاد اليابانية أنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار الذي يتحرك ببطء في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات ويؤدي لارتفاع الأمواج لتغمر مناطق واسعة من البلاد.

وقد هبت عواصف قوية بالفعل على بعض الجزر بجنوب غرب اليابان صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يقترب الاعصار من طوكيو والمنطقة المحيطة بها مساء السبت المقبل .