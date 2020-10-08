العراق يوقف "ماكينة" داعش

أوقفت الأجهزة الأمنية العراقية، الخميس، "إعلامية" داعشية تعمل على استقطاب النساء للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها "نفذت عملية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة لانتمائها لعصابات داعش".

وأوضحت أن "الإرهابية تعمل بصفة إعلامية وتدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انضمامهم إلى صفوف عصابات داعش الإرهابي".





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وأشارت إلى أن المعتقلة تقوم بالترويج للعمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات داعش وتبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها.

ولفتت إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائها لتلك العصابات الإجرامية، وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنين".

ووصف بيان الاستخبارات المعتقلة بأنها "إحدى ماكينات داعش الإرهابي حيث تقوم بقيادة حملات إعلامية مزيفة وشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.