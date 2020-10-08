محفظة "أزرق أبيض" الفارغة تنذر بانتخابات مبكرة في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكن فقط صورة ينشرها نائب في حزب "أزرق أبيض" لمحفظة فارغة، بقدر ما هي رسالة لا تخلو من "الإهانة" التي قد تقود إسرائيل لانتخابات مبكرة.

عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "أزرق أبيض" رام شيفع، فاجأ قادة "الليكود" بنشر صورة لمحفظة فارغة مع رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

"بطاقة ائتمان" نتنياهو

وأرفق شيفع الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر، بتغريدة قال فيها: "(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، على ما يبدو لأنك لا تملك محفظة، فأنت لا تفهم أن الميزانية هي قضية حاسمة يحتاجها المواطنون".

وأضاف: "تعال، حررنا من التغريدات المحرجة وحاول أن تتذكر أنه ذات مرة، منذ سنوات عديدة، كنت تهتم بالجمهور، على الأقل قليلاً".

وحملت تغريدة شيفع، إهانة شخصية لنتنياهو الذي سبق أن قال في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه قبل عامين، إنه اعتاد عدم حمل محفظة أو بطاقة ائتمان.

شبح الانتخابات

و"أزرق أبيض" الذي يقوده وزير الدفاع بيني جانتس، شريك بالحكومة التي يترأسها زعيم "الليكود" نتنياهو، لكن الخلافات بين الحزبين لم تتوقف منذ تشكيل حكومة تناوب في شهر مايو/أيار الماضي.

وكادت الحكومة، التي جاءت بعد 3 انتخابات عامة متتالية في غضون عام واحد، تسقط بسبب خلاف بين "الليكود" و"أزرق أبيض" حول ميزانية الدولة، قبل التوصل إلى حل وسط في أغسطس/آب المنصرم بتأجيل عرض الميزانية لمدة 120 يوما تنتهي نهاية العام الجاري.

غير أن الأزمة عادت لتطفو على السطح من جديد بعد تبادل الاتهامات بين أقطاب المعسكرين حول المسؤولية بعدم التوصل إلى اتفاق حول الميزانية.

وفي حال عدم إقرار الكنيست الميزانية حتى الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، فسيتم حل الكنيست الإسرائيلي بشكل مباشر والدعوة لانتخابات عامة مبكرة يرجح أن تجري في مارس/آذار المقبل.



صورة تؤجج الخلاف

وزادت صورة المحفظة من حدة الخلاف بين "الليكود" و"أزرق أبيض" بعد رفض الأخير دعم شريكه ضد المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو.

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فرئيس كتلة "الليكود" بالكنيست ميكي زوهر، كتب تغريدة على تويتر ردا على شيفع: "أكرر أنه لا بد من حل الائتلاف الحكومي في أسرع وقت ممكن والعودة إلى الجمهور من أجل الحسم".

وأضاف زوهر، وهو أيضا رئيس الائتلاف الحكومي بالكنيست: "هذه هي اللحظات التي أشعر فيها بالخجل من أن أكون رئيسًا لهذا الائتلاف غير الضروري".

وكان زوهر يشير بذلك إلى تعزيز أحزاب اليمين الإسرائيلي لمكانتها في الكنيست ما يغنيها عن الحاجة لحزب "أزرق أبيض" الذي تدهورت مكانته بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.

لكن الاستطلاع الذي نشرته القناة الإخبارية الإسرائيلية (12)، مساء الثلاثاء، أشار أيضا إلى تدهور مكانة حزب "الليكود" لصالح تحالف أحزاب اليمين "يمينا".

وفي هذا الصدد قال "الليكود" في بيان له إن "رئيس الحكومة نتنياهو لا يتأثر من المحاولة المخزية لأزرق أبيض لإنقاذ أنفسهم من انهيارهم في الاستطلاعات".

وتابع "من المخجل أن "أزرق أبيض" يهدد بانتخابات في ذروة أزمة كورونا بسبب استطلاع كاذب واحد".

من جهته، ردّ حزب جانتس على بيان الليكود بالقول: "الهجوم المباشر لنتنياهو على "أزرق أبيض" بسبب طلبه القاطع بالمصادقة على ميزانية عام 2021 يعبر عن حالة من الذعر العميق والقلق الشديد بشأن القدرة على الصمود أمام ضغط الاستطلاعات وفشله ومقربيه بالحفاظ على الصحة العامة".

وجدد إصراره على العمل للمصادقة على ميزانية 2021، محذرا من أن "كل محاولات التخريب والمساس بمواطني إسرائيل ستؤدي إلى إعادة النظر بمجموعة متنوعة من الخيارات السياسية التي امتنعنا عن اتخاذها حتى الآن".

وفيما لم يذكر البيان ماهية هذه الخيارات، قالت وزيرة المتقاعدين ميراف كوهين، من حزب "أزرق أبيض"، للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، اليوم الخميس: "سنقوم بكل ما هو ممكن، بما في ذلك الذهاب لانتخابات مبكرة، من أجل المصادقة على الميزانية".