طرف ثالث.. فائز "غير متوقع" في مناظرة نائب الرئيس الأمريكي

أمضى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس ساعة ونصف الساعة في مباراة كلامية انطلقت من خلف الزجاج الواقي خلال أول مناظرة بينهما، مساء الأربعاء، في ولاية يوتا، تحدثا فيها عن جائحة كورونا والاقتصاد وغيرها من القضايا.

وبالرغم من أن مناظرة نائب الرئيس افتقرت للألعاب النارية التي شهدتها مناظرة الرئيس دونالد ترامب وخصمه جو بايدن، لكنها دخلت في صلب الموضوع، بإجابة المرشحين فعليا عن الأسئلة الموجهة إليهما، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

واتفقت لجنة خبراء الانتخابات، التي شكلتها الصحيفة الأمريكية، على أمر واحد؛ وهو أن الفائز الواضح من المناظرة كان "الذبابة" التي حطت على رأس بنس، وظلت في مكانها لمدة دقيقتين و9 ثوانٍ.

أما بالنسبة لأداء المرشحين، قال مات ماكوفياك، الخبير الاستراتيجي الجمهوري ومذيع الراديو ورئيس "الحزب الجمهوري" المحلي في تكساس إن كلا الطرفين أوضحا رأيهما جيدًا، واتخذا المسلك الهجومي، كما تجاهلا الأسئلة التي لم يرغبا في الإجابة عليها، لكنه رأى أنهما لم يحققا نتيجة ملموسة.

ورأت المحللة ليتيسيا ريمارو، أن بنس هو الفائز من المناظرة؛ لأنه تمكن من توصيل رسالته بنبرة مدروسة ومتوازنة يتشاطرها المشاهدون، فيما لم تتمكن هاريس من التواصل بنفس الشكل مع الجمهور؛ لأنها جاءت غاضبة وعصبية.

أما إريك صوفر، الذي العمل بالحملات الرئاسية للمرشحين الديمقراطيين جون إدواردز وباراك أوباما، قال إن هاريس نجحت في الحديث عن القضية الهامة، جائحة "كوفيد-19"، حيث إن فيروس كورونا المستجد وتداعياته هما الأشياء الوحيدة المهمة.

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ورأى صوفر أن أكبر إنجاز حققه بنس خلال المناظرة كان البقاء هادئًا رغم ضغط "الذبابة".

من جانبها، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن مناظرة التسعين دقيقة بين هاريس وبنس كانت أشبه بـ"هدوء ما بعد العاصفة" التي سيطرت على أجواء مناظرة ترامب وبايدن.

وأضافت المجلة أن كلا الطرفين أرادا مزيدًا من الوقت للتحدث أمام الناخبين خلال مناظرتهما الأولى والوحيدة، وتمكنا من الحفاظ على المقاطعات عند أدنى حد رغم الجدال.

وكانت اللقطات الأولى لمناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، قد كشفت عن عزل الطرفين ضمن الإجراءات المتبعة ضد فيروس كورونا.

وظهرت حواجز شفافة واقية خلال مناظرة (بنس- هاريس)، الأربعاء، بعد تصديق لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية على خطط استخدامها، وسط مخاوف متزايدة من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجرى الفصل بين المرشحين بواسطة زجاج شبكي على مسافة أكثر من 3 أمتار على منصة النقاش.

وأدارت المناظرة سوزان بيج، مديرة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداي" بواشنطن.