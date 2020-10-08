تنديد أممي بالتصعيد الحوثي بالحديدة: يتعارض مع المفاوضات

استنكرت الأمم المتحدة، الخميس، التصعيد الكبير الذي قامت به مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، واعتبرته يتعارض مع روح المفاوضات التي ترعاها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الذي حدث مؤخراً في محافظة الحديدة والتقارير الواردة حول وقوع عدد من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال.

وقال غريفيث إنَّ "التصعيد العسكري لا يمثِّل انتهاكاً لاتفاقية وقف إطلاق النَّار في الحديدة فحسب بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النَّار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية."

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وأضاف"أعمل مع جميع الأطراف، وأناشدهم لوقف القتال فوراً، واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وشنت مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية في جميع خطوط التماس بمديرية الدريهمي وحيس والتحتيا وكيلو 16، كما استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي ما أسفر عن احتراق 3 مستودعات للمواد الخام.