الإمارات تسجل 1769 حالة شفاء من فيروس كورونا المزيد

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 115,258 فحصاً جديدا لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1089 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 102,929 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 438 حالة.

كما أكدت تسجيل 1769 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 93,479 .