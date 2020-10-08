الإمارات تهنئ الكويت على اختيار مشعل الصباح وليا للعهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأت الإمارات، الخميس، أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختياره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.



وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وتمنى رئيس الإمارات، في برقيته، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التوفيق في أداء مهامه وأعماله، وأن يكون سندا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الكويت.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمير دولة الكويت.

وفي برقيات مماثلة، هنأت الإمارات، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في دولة الكويت.

Advertisements

وتمنى رئيس الدولة لولي عهد الكويت التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار.

وأمس الأربعاء، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتزكية أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

واليوم الخميس، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالبلاد، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.

بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما قبل اختياره وليا للعهد.