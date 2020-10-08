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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 78524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و971 وفاة خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 6.84 مليون إصابة و105526وفاة.
وخففت السلطات الهندية في الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.
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