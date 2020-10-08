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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يلتقي وزير الخارجية الهندي ويبحثان ملفات المنطقة الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء الذي عقد اليوم في دبي على علاقات الصداقة الاستراتيجية والمتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وحرص قيادة الدولة على تطويرها في المجالات كافة.
وتبادل مع الوزير الهندي وجهات النظر حيال عدد من المستجدات الدولية والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
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