تعرف على إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 835 ألفا و901 حالة حتى صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.



Advertisements

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32562 حالة.

وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الأربعاء.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعا.