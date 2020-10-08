شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرمينيا تقيل رئيس جهاز الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن القصر الرئاسي أن الرئيس آرمين سركيسيان وقع اليوم الخميس مرسوما بإقالة مدير جهاز الأمن القومي أرجيشتي كياراميان.

Advertisements وأضافت الوكالة أنه تم توقيع مرسوم آخر بتعيين ميكائيل هامباردزوميان قائما بأعمال مدير جهاز الأمن القومي. وأوضحت الوكالة أن الرئيس وقع على المرسومين بناء على مقترح من رئيس الوزراء. ولم تذكر الوكالة سبب الإقالة، التي تأتي في وقت تتواصل فيه التوترات بين أرمينيا وجارتها أذربيجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرمينيا تقيل رئيس جهاز الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.