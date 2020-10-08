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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرغيزستان تغلق حدودها وسط اضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال عمر بك سوفان علييف نائب رئيس مجلس الأمن في قرغيزستان اليوم الخميس إن البلاد أغلقت حدودها لضمان الأمن وسط الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة.
وأجبرت الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف حكومة قرغيزستان على الاستقالة هذا الأسبوع.
كما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد مما ترك البلاد بلا قيادة واضحة.
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