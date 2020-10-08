شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار ضخم جنوب غرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 شهدت مدينة درعا السورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، انفجاراً ضخماً نتج عنه إصابة شخصين، بحسب وسائل إعلام محلية رسمية.

Advertisements وبحسب التلفزيون السوري الرسمي فإن الانفجار هز حي السبيل في المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد. وتحدثت التقارير السورية عن أن التفجير تم بعبوة ناسفة. تفجير جديد يأتي بعد مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات، قبل يومين، إثر تفجير سيارة مفخخة، في مدينة الباب شمالي سوريا.

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