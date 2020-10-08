شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد الحي يكشف تفاصيل زيارة عبد الناصر له وكيف حارب في أكتوبر بيد وعين واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد سويلم الملقب بـ"الشهيد الحي"، إنه المحارب الوحيد الذي خاض حربًا ميدانية وهو مصاب ببتر في الساقين، منوها إلى أنه كان أحد أفراد سلاح الصاعقة، وشارك في خوض حروب الاستنزاف بعد نكسة 67، مؤكدًا أنها كانت قوية ولم تكن تقل عن حرب أكتوبر.

وأضاف سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon : "أديت دوري كاملًا في حرب الاستنزاف، واستأنفت حرب أكتوبر بالرغم من إصابتي القاتلة"، وتابع، أنه كان في إحدى العمليات خلف الحدود يوم 20 يوليو عام 1969 وكان العدو متفوقًا وكان يضرب المدارس والمصانع والمدن، لذلك رد عليه سلاح الصاعقة ردًا قاسيًا، حيث أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراره بتدمير المناطق الإدارية الداخلية في سيناء، التي تمول جميع الأسلحة التي تستهدفنا.

وأردف: "في 20 يوليو توكلنا على الله وتوجهت مع مجموعة صغيرة العدد من أبطال مصر وعددهم 19 بطلًا ومشينا 35 كم، وكل منا كان يحمل نحو 60 كجم مواد متفجرة وأسلحة، وكل ذلك لمدة 7 ساعات، إلى أن وصلنا لهدفنا في الفجر، تحت قيادة قائد عظيم".

وأوضح، أن الأفراد هجموا الهدف ودمروا 11 مخزنًا تحت الأرض وقتلوا الحراسات الموجودة وأسروا قائد الموقع وهذا لم يكن في الخطة.

وواصل: "في طريق عودتنا إلى مكاننا، وقبل 11 كم، هاجمتنا طائرات العدو، وقتلنا طيارًا من 4 طيارين ودخلنا في معركة غير متكافئة، كانت الطائرة مرعبة وتهاجمنا بالقنابل والصواريخ والرشاشات، ولم يستطع طيار العدو أن ينال مني لمدة 5 دقائق بسبب قسوة تدريبات الصاعقة التي تعودت عليها، كنت أهرب منه لأن سيناء لم تكن محتلة واشتبكت معه بسلاحي لأنني أدركت أنه لن يتركني، كما أن أرض شمال سيناء مكشوفة وليست كجنوب سيناء، وفضلت الموت بكرامة، ولم يستطع النيل مني، فأشرت له بيدي اليمني التي كانت قد تعرضت للبتر، وقلت له لو راجل انزلي، فهم الإشارة وأطلق صاروخًا من الطائرة عليّ".

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ولفت، إلى أن الصاروخ لم يصبه مباشرة لكنه نزل بالقرب منه بمترين: "انتطرت من مكاني ولقيت أشلاء، ومكنتش حاسس بحاجة خالص لكن لما بصيت تاني لقيت ساقي الاتنين مبتورين وذراعي اليمين وعيني اليمنى فُقدت في الحال وجسمي كله كان بيجيب دم، وكنت في كامل قواي العقلية".

وأضاف قائلا: "لقيت القائد بيقولي انت عاوز حاجة، قلت له عاوز عصير مانجا، فأمر يجيب شوب المانجا وشربته وبعدها صحيت، وعرفت بعد كده إني في مستشفى الحلمية العسكري".

وحول زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر له، قال، إنه عندما أُبلغ بزيارة مهمة له، اعتقد ان الفريق سعد الدين الشاذلي سيزوره، لكنه فوجئ برئيس الجمهورية نفسه ومعه وزير الحربية: "كنت قاعد على وشي عشان ضهري متقطع ومحروق، فقال لي حمد الله على السلامة، وحكيت له على اللي حصل، كان مكشر، وقعد يناقشني في العملية".

وأكمل: "لما سألني عاوز حاجة، قلت له يا أفندم عاوز أروح ميدان المعركة تاني، فبص للفريق محمد فوزي وقال له ما دام الرجالة دي موجودة هننتصر إن شاء الله".