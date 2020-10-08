شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تضع خطة عمل المؤسسات القومية خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة سلسلة الاجتماعات التي عقدها بمقر الهيئة مع رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية، وقال "الشوربجى" إن هذه الاجتماعات استهدفت التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل مؤسسة وتحقيق تواصل دائم وفعال يسهم في استعادة المؤسسات الصحفية القومية دورها المأمول.

وأضاف الشوربجى، أنه كان حريصاً على تخصيص اجتماع لكل مؤسسة للوقوف على المشكلات التي تواجهها علي أرض الواقع لوضع الحلول المناسبة لها، موضحا أنه تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير لتقييم أداء كل إصدار.

وأشار عبد الصادق الشوربجي، إلى أنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة كل المؤسسات الصحفية القومية، ووضع خطة عمل واضحة للمؤسسات الصحفية القومية بهدف مساعدتها للنهوض من عثراتها المالية من خلال تعظيم الإيرادات وترشيد أوجه الإنفاق المختلفة ومنح الأولوية الرئيسية لنجاح المؤسسات جميعها، مؤكدا أنه لا سبيل سوى النجاح.

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وأوضح عبد الصادق الشوربجى، أن الاجتماعات تناولت مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الحالية للمؤسسات مالياً وإدارياً وتحريرياً، وسبل معالجة الأزمات التي تمر بها المؤسسات، وتطوير الإصدارات تحريرياً والحفاظ على مكتسبات وحقوق جميع الفئات العاملة بها، والاهتمام بتنظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات للصحفيين والإداريين والعمال للنهوض بمستواهم لأنهم الثروة البشرية الحقيقية بالمؤسسات.

وفي النهاية، أعرب الشوربجي عن دعم ومساندة الهيئة بشكل كامل لجميع المؤسسات الصحفية، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري مع كل مؤسسة لمتابعة ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع، كما أكد جميع الحضور رغبتهم الحقيقية للنهوض بمؤسساتهم بالعمل وتوحيد الصف وتنحية أية خلافات وذلك بتعاون ودعم كاملين من الهيئة الوطنية للصحافة.