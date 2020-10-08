شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ يوم 18 أكتوبر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، في مواد إصداره آلية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ في الجلسة الافتتاحية والمزمع عقدها يوم 18 أكتوبر الجارى، وكذلك الوكيلين ليكتمل تشكيل هيئة المكتب. وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا نص المادة الرابعة من القانون رقم 1414 لسنه 2020، والتي تفيد بأن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

ووفقا للمادة ذاتها تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.

وحسب المادة القانونية، يُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويٌباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالأتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية

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في سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتي تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضي لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ .

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.