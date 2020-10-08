شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة خونة وجواسيس".. أغنية ألفها ولحنها وغناها إسلام خليل للسخرية من أردوغان وتميم وقنوات الإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو أغنية تسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتميم بن حمد أمير قطر، وقناة الجزيرة، وقنوات الإخوان التي تبث من تركيا وقطر، والتى ألفها ولحنها وغناها الشاعر إسلام خليل.

وسخرت الأغنية التى أطلقها المطرب إسلام خليل، من قناة الجزيرة والعاملين بها وقنوات الإخوان ومن يلمكها وعلى رأسهم عزام التميمى، والمقاول الهارب محمد على، وما تفعله قنوات الإرهاب من أكاذيب، ليكشف بطريقته الغنائية هذه الأكاذيب وتضليل تلك القنوات الإرهابية التى تبث من تركيا وقطر.

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