"المركزي للتعمير": سحب الأعمال وإجراءات قانونية ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه تم سحب الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، والمتباطئة في معدلات التنفيذ وفق التوقيتات المحددة المتفق عليها، بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف نصار، في بيان، اليوم: كان مسندا لإحدى هذه الشركات تنفيذ 22 برجا سكنيا بمدينة بورسعيد، والأخرى تنفيذ 29 عمارة وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لمشروع (113 عمارة) بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

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وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على أنه في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالالتزام بالبرامج الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، فقد تم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركتين لحثهما على دفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، إلا أنهما لم يمتثلا، الأمر الذي اضطر معه الجهاز المركزي للتعمير إلى سحب الأعمال، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وتابع: "منها توقيع الحجز الإداري، وإحالة الشركات المتقاعسة إلى نيابة الأموال العامة العليا، والتي قامت بدورها بالتحقيق، وانتهى التصرف في بعضها بإحالتها لمحكمة الجنايات، وتم إسناد الأعمال المسحوبة من الشركات المتقاعسة عن العمل إلى شركات أخرى، وجار تنفيذ الأعمال بمعدلات عالية".

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