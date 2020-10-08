ارتدوا الجلباب خلال العمل.. 3 أيام خصم لـموظفين بتعليم بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قرر مدير إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، مجازاة مديري مدرستين ووكيل بالخصم 3 أيام، لعدم التزامهم بالزي الرسمي، وارتداء الجلباب أثناء تواجدهم في مقر عملهم.

كانت لجنة من الإدارة التعليمية قد لاحظت أثناء زيارتها لعدد من المدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ارتداء مديري مدرستين ووكيل مدرسة الجلباب، فجرى تحرير مذكرة بالواقعة، ومجازاة المخالفين.

وفي السياق شددت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالتعليمات الواردة والاهتمام بالسلامة والأمان وتنفيذ الإجراءات الإحترازية أثناء سير العملية التعليمية، وتدريب الطلاب علي أساليب مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة بالفصول، وعدم التكدس، وضمان التباعد وترك المسافات بين الطلاب، مع وضع الملصقات التوعوية عن طرق مكافحة العدوى، والتنبيه علي النظافة الشخصية، والطرق الصحية لغسيل الأيدي، وتقديم الإرشادات الصحية بشكل مستمر، وتطهير الأسطح والأماكن المشتركة، واستخدام الأكواب الورقية أحادية الاستخدام، مع تجهيز غرف للعزل في حالة ظهور أي حالة مشتبه إصابتها بأمراض معدية.