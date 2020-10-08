بالصور..محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بمدينة الفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض أعمال تأهيل وتبطين ترعتي الشيخ سويف ومجرور الأسيوطي بنجع رويشد بالفتح.

يأتي ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال تبطين ترعة الشيخ سويف بنجع رويشد بطول 5 كيلو و400 متر وتابع معدلات الإنجاز، كما تابع أعمال تبطين ترعة مجرور الأسيوطي بطول 10 كيلو و350 متر، والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة، واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ.