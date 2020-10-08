إصابة 5 أشخاص فى حوادث سير متفرقة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أصيب 5 أشخاص فى حوادث سير متفرقة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إخطارًا من جمال عبدالمحسن رئيس غرفة العمليات بالمجلس، بإصابة كلًا من "محمود.ت.أ" 26 عامًا، و "عباس.م.د" 65 عامًا، بسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة واشتباه ارتجاج في المخ، فى حادث تصادم مروري بالمدينة.

فيما أصيب "البدري.م.ط" 67 عامًا مقيم بقرية القرايا بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ في حادث انقلاب موتوسيكل بالمدينة، وجرى نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصي.

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كما وقع حادث انقلاب سيارة نقل تحمل رقم "7181- ف ق هـ" في ترعة قرية المساوية التابعة لمجلس قروي النمسا، إثر اصطدامها بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة "علاء.أ.ص" 22 عامًا، و"شنودة.ف.ذ" 30 عامًا بكدمات وسحجات وجروح ونقلهم لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

انتقل إلى موقع الحادث نائب رئيس المدينة عبدالرحيم طايع وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، ومحمد عشري رئيس قرية النمسا، وجرى الدفع بـ 3 عربات إسعاف وقوة من مركز شرطة إسنا والمرور، وجرى رفع السيارة من الترعة وفتح الطريق.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.