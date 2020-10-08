نزاع قره باغ|علييف: تركيا ليست مورد الأسلحة الرئيسي لأذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن تركيا ليست المورد الرئيسي للسلاح لبلاده، مؤكدًا أن "الجميع على علم بذلك".

وأضاف علييف، في مقابلة مع قناة "يورونيوز" الأوروبية: "نعم، نحن نحصل على أسلحة من تركيا، ولكن ليس فقط منها. تركيا ليست موردنا الرئيسي للأسلحة. وعلى الأغلب، يعلم الجميع بذلك. وحصولنا على المعدات العسكرية التركية الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لا ينبغي أن يشكل مشكلة لأي أحد".

وقال علييف إن "أرمينيا تحصل على أسلحة مجانا. أما نحن فندفع ثمنها". وشدد على أن تركيا، ليست طرفا في الصراع بأي شكل آخر.

واندلعت اشتباكات مُسلحة منذ صباح 27 سبتمبر، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.