بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة الأن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون – أرض الجولف – مساكن الضباط بألماظة - الكلية الحربية – عرب الجسر بعين شمس – مستشفى الكهرباء)، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بمحطة مياه مسطرد المغذي لرافع 5. وقالت الشركة في بيانها: "والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة". ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.

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