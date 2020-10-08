"القوى العاملة" تصدر بيانا مهما بشأن إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سفعان، يتابع مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة "ذكرى نصر 6 أكتوبر"، اليوم الخميس، بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه على أن الخميس 8 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بهذه المناسبة، وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

وقال الوزير، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه اليوم مثلي هذا الأجر.