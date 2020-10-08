محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سفعان، يتابع مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة "ذكرى نصر 6 أكتوبر"، اليوم الخميس، بالشركات والمصانع والمنشآت.
وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه على أن الخميس 8 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بهذه المناسبة، وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.
وقال الوزير، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه اليوم مثلي هذا الأجر.
كانت هذه تفاصيل خبر "القوى العاملة" تصدر بيانا مهما بشأن إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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