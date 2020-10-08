اخبار العالم

ولي عهد السعودية يهنئ مشعل الأحمد وليًا للكويت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 هنأ ، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لاختياره وليًا للعهد في دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها، وفقًا

لما نشره موقع روسيا اليوم.


 بدوره، أكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين.

 

Advertisements

 وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل

الأحمد وليًا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

 

 وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستوري أمام المجلس، أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"، متعهدًا برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد السعودية يهنئ مشعل الأحمد وليًا للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا