ولي عهد السعودية يهنئ مشعل الأحمد وليًا للكويت

هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لاختياره وليًا للعهد في دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها، وفقًا

لما نشره موقع روسيا اليوم.



بدوره، أكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين.

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وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل

الأحمد وليًا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستوري أمام المجلس، أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"، متعهدًا برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.