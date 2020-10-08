6 ملايين إصابة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 78524 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6.84 مليون صباح الخميس، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. لما نشره موقع روسيا اليوم. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 971 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الى 105526. بذلك تكون الهند ثالث دولة في العالم تصل الى أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وفي الأسبوع الماضي، خففت السلطات في الهند القيود أكثر وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور السينما.

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