الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من القدس والخليل وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين من القدس والخليل وقلقيلية.
(أربعة من حي الطور بعد أن اقتحمته، وحارسين من المسجد الأقصى المبارك).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينين من مدينة القدس المحتلة
عدة منازل بعد أن داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وداهمت منزلين في الظاهرية، وبلدة دورا جنوب الخليل، وحطمت محتوياتهما.. مشيرة إلى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية، على حاجز طيار قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
وأضافت الوكالة أن الاحتلال اعتقل 3 فلسطينين وفتشت
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