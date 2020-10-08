قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه يتوقع أن تؤتي محادثات السلام الأفغانية ثمارها في غضون أشهر وليس سنوات.
أن النطاق الحالي للعنف في أفغانستان غير مقبول ، معربا عن دهشته لقيام حركة طالبان بوقف شن هجمات ضد القوات الأجنبية ولكنها تواصل استهداف الجنود الأفغان والمدنيين في أنحاء البلاد.
وأضاف المبعوث الأمريكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس،
يذكر أنه تم إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان الشهر الماضي، مما دفع المفاوضين إلى عقد عشرات الاجتماعات الفرعية لتشكيل أجندة وآلية للمفاوضات، غير أن طرفي الحوار لم يضعا صيغة نهائية للقواعد الأساسية ، مما يثير التكهنات حول سلامة واستقرار أفغانستان، بحسب خاما برس.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي لأفغانستان: اختتام محادثات السلام الأفغانية خلال أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.