المبعوث الأمريكي لأفغانستان: اختتام محادثات السلام الأفغانية خلال أشهر

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه يتوقع أن تؤتي محادثات السلام الأفغانية ثمارها في غضون أشهر وليس سنوات.



وأضاف المبعوث الأمريكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس،

أن النطاق الحالي للعنف في أفغانستان غير مقبول ، معربا عن دهشته لقيام حركة طالبان بوقف شن هجمات ضد القوات الأجنبية ولكنها تواصل استهداف الجنود الأفغان والمدنيين في أنحاء البلاد.



يذكر أنه تم إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان الشهر الماضي، مما دفع المفاوضين إلى عقد عشرات الاجتماعات الفرعية لتشكيل أجندة وآلية للمفاوضات، غير أن طرفي الحوار لم يضعا صيغة نهائية للقواعد الأساسية ، مما يثير التكهنات حول سلامة واستقرار أفغانستان، بحسب خاما برس.