ترامب : بنس فاز بفارق كبير في مناظرته مع هاريس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

اتسمت مناظرة الأربعاء بين نائب الرئيس الحالي مايك بنس، والسناتور الديمقراطية كامالا هاريس هدوءا واحتراما متبادلا ، أكثر من مناظرة المرشحين السابقة بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن .

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن نائبه، مايك بنس، فاز بالمناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بشكل كبير، وقال ترمب على حسابه في “تويتر”: “فاز مايك بنس بفارق كبير”.

وكان استطلاع أجرته شبكة “فوكس نيوز” Fox News، بعد المناظرة أظهر أن مايك بنس تغلب على نائبة جو بايدن، كامالا هاريس، بنسبة 69%، بينما حصلت هاريس 29%.

وكانت هاريس عاجزة تماما عن الإجابة عن سؤال بنس حول توسيع المحكمة العليا في حال انتصر الديمقراطيون، كما أنها لم تستطع الإجابة بخصوص دعمها الصفقة الخضراء التي نفاها بايدن، رغم أنها موجودة في الموقع الإلكتروني لحملة بايدن الانتخابية.