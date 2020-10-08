مصر.. اندلاع حريق في الجامع الأزهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

اندلع مساء الأربعاء، حريق في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث في الجامع الأزهر ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على الحريق الذي تسبب في بعض الأضرار المادية البسيطة .

ووجه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور.

كما طالب بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

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واطمأن شيخ الأزهر من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر، على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة.

وتم تداول مقطع فيديو للحريق على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اشتعال النار داخل الجامع الأزهر.

من جهته، أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، سلامة الجامع الأزهر وملحقاته الأثرية عقب الحريق الذي شب بأحد الغرب في الطابق العلوي أعلى باب الصعايدة تجاه منطقة الباطنية.

وقال طلعت، في تصريحات مساء الأربعاء، إن لجنة أثرية برئاسة أحمد أبوبكر، نائب رئيس القطاع، توجهت على الفور لموقع الحريق للوقوف على الأضرار التي لحقت بالجامع الأزهر حيث تبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أي أضرار سواء بالمبنى أو النقوش والزخارف أو المنقولات الخشبية حيث اشتعل الحريق نتيجة ماس كهربائي بأحد مصابيح الإضاءة بالغرفة التي تستخدم لتخزين بعض المنقولات لإدارة المسجد.