اسبانيا والبرتغال تقدمان رسميا ترشحهما لاستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الملكي الاسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسمیا، أمس الأربعاء، ترشحھما المشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

وقال الاتحاد الملكي الاسباني على موقعه الرسمي على الانترنت أن إسبانیا والبرتغال تتطلعان لاستضافة البطولة التي ستقام في عام 2030 بعد موندیال قطر والموندیال الذي ستنظمه كندا والولایات المتحدة الامریكیة والمكسیك في عام 2026.

وأضاف أن رئیسي الوزراء الاسباني بیدرو سانشیز و البرتغالي أنطونیو كوستا یدعمان الترشح المشترك مع ملاعب في كلا البلدین

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على أن یقام النھائي في ملعب (سانتیاغو برنابیو) مقر (ریال مدرید).

وسیتم اختیار مقر موندیال 2030 في عام 2024 في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فیفا) علما أنه سیتعین على اسبانیا والبرتغال

المنافسة حالیا مع مرشحین آخرین ھما المغرب والترشح المشترك لأوروغواي والأرجنتین والباراغواي وتشیلي.