طقس الخميس.. سحب منخفضة بكثافة على السواحل مرفوقة بكتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، تشكل سحب منخفضة بكثافة على السواحل، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لإمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة إلى جانب احتمال الرعد. وسيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

وسيبقى الطقس بباقي جهات المملكة مستقرا على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، ومع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 23 و27 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وجوار السواحلن وما بين 30 و35 درجة بالسهول ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلادن وما بين 35 و40 درجة داخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا بين الجرف الأصفر وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.