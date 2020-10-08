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أوكرانيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 8 أكتوبر 2020

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم الخميس إن البلاد سجلت 5397 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 4753 إصابة أمس الأربعاء.

 

وذكر المجلس أن مجموع الإصابات في أوكرانيا بلغ 244734 حتى اليوم بينها 4690 حالة وفاة، بما في ذلك 93 حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وارتفع العدد اليومي للإصابات بفيروس في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، إلى أكثر من أربعة آلاف، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وقال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف يوم الاثنين إن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا قد يتجاوز خمسة آلاف هذا الأسبوع.

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