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أكثر من خمسة ملايين إصابة بكورونا في البرازيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 8 أكتوبر 2020

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أمس الأربعاء تسجيل أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة.

 

وبذلك تأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند من حيث أعلى عدد للإصابات في العالم.

 

وسجلت البلاد أيضا 148 ألفا و228 حالة وفاة بالفيروس.

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ويمكن أن يكون الرقم الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة في البلاد.

 

وترجح دراسات علمية أن أعداد المصابين قد تكون سبعة أضعاف الحصيلة الرسمية، وضعف عدد الوفيات.

 

ويبلغ عدد سكان البرازيل 210 ملايين نسمة.

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