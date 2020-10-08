شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة والان مع التفاصيل

الخميس 8 أكتوبر 2020 أدى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم أمام مجلس الأمة.

ووافق مجلس الأمة الكويتي، الخميس، بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولاية العهد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". Advertisements واستقبل أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السیف صباح الیوم ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حیث أدى الیمین الدستوریة أمام سموه ولیا للعھد. وقد أعرب أمیر البلاد عن خالص تمنیاته لولي العھد بالتوفیق والسداد مؤكدا على ثقته الكبیرة بسموه لمواصلة مسیرة العطاء في خدمة الوطن وتحقیق مصالحه. حضر مراسم أداء القسم وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح ورئیس دیوان سمو ولي العھد الشیخ مبارك فیصل الصباح ونائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكیل الدیوان الأمیري ومدیر مكتب أمیر البلاد أحمد فھد الفھد ورئیس المراسم والتشریفات الأمیریة الشیخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

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