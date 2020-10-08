شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يؤدى اليمن الدستورية: بلادنا ستواصل مسيرتها الريادية والان نبدء بالتفاصيل

- الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية

- أمير الكويت الراحل ترك إرثا ومآثر ستبقى خالدة

قال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، بعد اداءه اليمنين الدستورية قبل قليل أمام مجلس الأمة الكويتي ، أن أمير الكويت الراحل ترك إرثا ومآثر ستبقى خالدة ، و نحن على يقين أن الكويت ستواصل مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديموقراطي ، و مسيرتها الداعية للخير والسلام ، مؤكداً أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية .

وكان سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، قد أدى اليمين الدستورية ، في جلسة مجلس الأمة الخاصة صباح اليوم الخميس عملا بالمادة (63) من الدستور والمادة (7) من قانون توارث الإمارة وذلك بعد مبايعة سموه من أعضاء مجلس الأمة.

وقال سموه ولي العهد أثناء أدائه اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير".

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واستنادا إلى المادة (63) من الدستور يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة وأن أكون مخلصا للأمير.

أما المادة (60) من الدستور التي جاء ذكرها في المادة سالفة الذكر فقضت بأن "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وكان مجلس الأمة بايع بالإجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في وقت سابق من جلسته الخاصة.

وسبق ذلك تصريح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أمس الأربعاء أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.