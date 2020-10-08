قصور حكام الدوحة في تركيا.. عبء يثقل كاهل الاقتصاد القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما يعيش الشعب القطري المثقل بأزمات اقتصاده المترنح، يتنعم حكام الدوحة بقصور فاخرة في الداخل والخارج، كان آخرها ما كشفت عنه شركة "كوتش" التركية للمقاولات والإنشاءات.. الشعب في واد، وتنظيم الحمدين في واد آخر.

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مجمع القصور الجديد الخاص بالعائلة الحاكمة القطرية في ولاية يالوفا التركية والممتد على مساحة عشرة آلاف متر مربع، تم الانتهاء من خمسة وسبعين في المئة من أعمال إنشاءاته، ونشرت الشركة المنفذة صورا للمشروع، مؤكدة تفرد وجودة الهياكل المصممة خصيصا لصالح قصر آل ثاني.

وبخلاف مجمع القصور هذا، سبق أن كشفت تقارير إعلامية عن قيام الشيخة موزة والدة أمير قطر بتأسيس شركة باسم “Triple M” للعقارات السياحية، حصلت على أراض بمساحة أربعة وأربعين ألفا وسبعمئة واثنين من الأمتار المربعة كانت مخصصة للزراعة.

يأتي ذلك في ظل عجز قياسي في النقد الأجنبي بقطر، حيث توجهت الحكومة عبر وزارة المالية خلال العام الجاري إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني.