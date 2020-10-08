ولي عهد الكويت الجديد يبدأ مهمته بتعهدات للداخل والخارج

بدأ ولي العهد الجديد للكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهمته بتعهدات للداخل والخارج في أول كلماته بعد أدائه اليمين الدستورية صباح اليوم الخميس.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس عقب أدائه اليمين وليا للعهد بعد تزكيته من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمام مجلس الأمة حيث أدى اليمين: "سنواصل مسيرتنا الريادية كدولة دستور ونسير على نهج ديمقراطي".

وأضاف: "أعاهد الشعب أن أكون الناصح الأمين لأمير البلاد والمواطن المخلص الراعي لمصالح وطنه".

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وتابع: "أعاهد الله والأمير والكويتيين على أن أكون العضد المتين لأمير البلاد ، وأتعهد برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة "

وشدد على أنه سيكون "حريصًا كل الحرص على تحقيق مصالح المواطنين واستمرار المشاركة الشعبية".

ووجه رسالة للخارج بالتأكيد على أن الكويت "ستبقي على التزاماتها الإقليمية والدولية".

وبدأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.



وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما قبل أدائه اليمين الدستورية اليوم.