من الشغب والبكاء إلى الحبس.. السجن يهدد لاعب الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذ إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، على اهتمام وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الأخيرة، بعدما دخل في سلسلة من الأحداث المثيرة.

عاشور انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من غزل المحلة، وعلى الرغم من أنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الأبيض، إلا أنه نجح في خطف الأنظار بقوة.

ونجح اللاعب في الظهور بشكل منتظم في بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، قبل أن يرحل ويحل الفرنسي باتريس كارتيرون بدلا منه.

المشاغب الباكي

وعلى الرغم من عدم ظهوره كثيرا مع كارتيرون، إلا أن عاشور نجح في خطف الأنظار بقوة، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

المباراة التي أقيمت في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، شهدت العديد من المشادات بين لاعبي الفريقين، غير أن عاشور كان صاحب اللقطة الأبرز.

ورصدت الكاميرات اللاعب الشاب وهو يقوم بالاعتداء على وليد سليمان، قائد الأهلي، خلال أحداث الشغب التي حدثت بعد المباراة.





التصرف الذي قام به عاشور دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إيقافه حتى نهاية الموسم، قبل أن يتم قبول استئناف نادي الزمالك ويتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات.

وبعد عودته، دخل عاشور في أزمة جديدة مع لاعبي المصري البورسعيدي، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، وانتهت بفوز "الفارس الأبيض" 1-0.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، بداعي قيامه باستفزاز لاعبي الفريق البورسعيدي.

العقوبات المتوالية دفعت عاشور للخروج باكيا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، حيث أكد أن البعض يحاول تشويه صورته، نافيا أن يكون معتادا على الدخول في مشاكل.

تهديد بالسجن

وما هي إلا ساعات قليلة، حتى بات لاعب الزمالك المصري مهددا بالسجن لـ3 سنوات، بسبب أموال مستحقة عليه لصالح ناديه السابق غزل المحلة.

حسام عزو، رئيس نادي غزل المحلة، أعلن حصول النادي على حكم بسجن إمام عاشور لـ3 سنوات وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بسبب مستحقات متأخرة عليه.

وأوضح رئيس غزل المحلة أن اللاعب كان عليه تسديد مليوني جنيه لصالح النادي، بموجب اتفاق سابق بين الطرفين قبل انتقاله إلى الزمالك.





وأشار عزو إلى أن اللاعب لم يدفع سوى نصف مليون جنيه، بينما تهرب من دفع 1.5 مليون جنيه مستحقة عليه على 3 دفعات.

رئيس "زعيم الفلاحين" أكد أن النادي حاول حل الأزمة بشكل ودي مع اللاعب، إلا أنه تعمد التهرب بشكل مستمر، وهو ما تسبب في اللجوء إلى القضاء.

ويحاول الزمالك في الوقت الحالي حل الأزمة من خلال دفع الكفالة والتواصل مع نادي غزل المحلة لإنقاذ اللاعب من السجن.