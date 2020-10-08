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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. #بنت_قويسنا يتصدر تويتر بعد اختفاء طالبة صيدلة الاثنين الماضي في ظروف غامضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اختفت إنجي جمال رزق، طالبة بكلية الصيدلة، في ظروف غامضة الاثنين الماضي، بعد ان استقلت توك توك، في دائرة مركز شرطة قويسنا في طريقها إلى جامعة المنوفية المصرية.
وتصدر هاشتاج #الدكتورة _انجي_جمال_ فين مواقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك وتوتير».
وكتب شقيق المتغبية، الدكتور محمد جمال، على حسابه الشخصي «فيس بوك» عن اختفاء شقيقته الطالبة بالفرقه الثانية، بكلية الصيدلة جامعة المنوفية:«مش لاقي أختي بعد ما خرجت من يوم الاتنين الماضي وتلفونها اتقفل».
من جهة أخرى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات استغاثة، للبحث عن الطالبة المتغبية، وتصدر هاشتاج #دكتوره_انجي_جمال_فين على على التواصل الاجتماعي.
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