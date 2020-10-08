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ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ألمانيا اليوم الخميس تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ، وهو ما يشكل قفزة بأكثر من 1200 حالة عن يوم أمس.

 

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ تسجيل 4058 إصابة جديدة، مقارنة بـ 2828 إصابة أمس الأربعاء.

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وحذرت الحكومة الألمانية الأربعاء من أن البلاد قد تفقد السيطرة على الجائحة مع استمرار أرقام الإصابات في الصعود.

 

وفي ذروة الجائحة خلال أواخر مارس ومطلع أبريل، كانت ألمانيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة يوميا قبل أن ينخفض ذلك العدد لاحقا بشكل ملحوظ.

 

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