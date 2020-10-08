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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من خمسة ملايين إصابة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أمس الأربعاء تسجيل أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.
وبذلك تأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة والهند من حيث أعلى عدد للإصابات في العالم.
وسجلت البلاد أيضا 148 ألفا و228 حالة وفاة بالفيروس.
ويمكن أن يكون الرقم الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بسبب قلة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة في البلاد.
وترجح دراسات علمية أن أعداد المصابين قد تكون سبعة أضعاف الحصيلة الرسمية، وضعف عدد الوفيات.
ويبلغ عدد سكان البرازيل 210 ملايين نسمة.
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