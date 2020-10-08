مكتوم بن محمد: حمدان بن راشد قلب دبي وعضيد حاكمها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس صورة من زيارته لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.



وعلق قائلا: "من زيارة اليوم للعم الغالي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حفظه الله .. مجلسه العامر منارة للحكمة .. وقلبه الطيب ملاذ للمحتاج .. وفكره النيّر مدرسة في نواحي العمل والحياة .. أسأل الله له دوام الصحة والعافية .. فهو قلب دبي .. وعضيد حاكمها .. وأساس من أساساتها الراسخة."

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