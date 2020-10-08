اللواء الوائلي يؤكد مصرع عشرات الحوثيين وأسر 20 آخرين في الجوف باليمن

الخميس 8 أكتوبر 2020

أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي أن المعارك في محافظة الجوف أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات الإنقلابية وأسر ما يقارب الـ ٢٠ من عناصرها و استعادة 4 أطقم قتالية وعيارات وأسلحة وذخائر متنوعة.



وقال "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تنفذ عملية عسكرية واسعة لليوم الثاني على التوالي تمكنت خلالها من تطهير عدد من المواقع والمرتفعات في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف".

وأضاف اللواء الوائلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني نفذوا، هجوماً واسع النطاق على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا بإتجاه بئر المرازيق شرقي مدينة الحزم.

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وأوضح اللواء أمين الوائلي أن المعارك التي تخوضها قوات الجيش تمكنت حتى اللحظة من تحرير عدد من المواقع والتباب أهمها: "العروق، والسعراء بالكامل، والتباب السود".. مؤكداً انهيار كبير وفرار جماعي للمليشيات الحوثية تحت ضربات الأبطال متكبدة خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

كما أوضح اللواء الوائلي في ذات السياق أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبهة الريان أهمها: "البليق الأسفل، والأعلى، وجعاس، وجبال النسرتين، ووهطان، مطاولة العلياء والسفلى والدجيلاء، وقرون الهنادية، وجبل قناو، إضافة إلى جبل أبو شد وجبل بجاش في جبهة العلم".

وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، قد تمكنت يوم أمس الثلاثاء، من تحرير معسكر الخنجر الإستراتيجي والمواقع المحيطة به بالكامل بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.