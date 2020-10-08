شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على القطاع المالي في إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني اليوم الخميس وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على ايران وهو ما قوبل برفض حلفاء أوربيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأمريكية.