شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمة الكويتي" يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد والان نبدء بالتفاصيل

بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم ، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد في جلسة خاصة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على المبايعة جاءت بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضواً. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في كلمة له عقب التصويت: "نبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع وليا للعهد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأمة الكويتي" يبايع بالإجماع الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.