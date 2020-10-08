​مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع مشعل الصباح وليا للعهد

ونشر مجلس الأمة تغريدة في حسابه على "تويتر" يعلن الموافقة.

واختار أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء أخاه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ويتولى مشعل الصباح (80 عاما)، وهو الابن السابع للأمير الراحل أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ عام 2004، ويعد مسؤولا أمنيا مؤثرا في البلاد.



ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومحللين اعتبارهم أن الأمير الجديد قد يسلم جزءا ملموسا من مسؤولياته إلى ولي عهده الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية العالقة.

وتولى الأمير نواف الأحمد الصباح السلطة بعد وفاة أخيه صباح الأحمد الأسبوع الماضي.

