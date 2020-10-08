النقل تعلن 'نجاح' خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الخميس، عن "نجاح" خطة الوزارة الخدمية الخاصة بتفويج زائري كربلاء الوافدين لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين بن علي "ع".



وأضاف: "يأتي نجاح هذه الخطة وتميزها لهذا العام بسبب الانضباط العالي والعمل على مدار الساعة وسط ظروف وباء وقال الشبلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تضافر الجهود الخيرة ومثابرة ملاكات الوزارة وتشكيلاتها كافة والتنسيق العالي مع الجهات الأمنية والإدارية والخدمية الساندة في بغداد وكربلاء المقدسة قد اثمرت والحمد لله عن تفويج زائري اربعينية الامام الحسين (ع) بانسيابية عالية وفق خطة مدروسة أعدتها الوزارة مسبقاً اخذت بعين الاعتبار توفير باصات و قطارات اضافية من اجل انجاح عملية التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة المليونية".وأضاف: "يأتي نجاح هذه الخطة وتميزها لهذا العام بسبب الانضباط العالي والعمل على مدار الساعة وسط ظروف وباء كورونا مما استدعى الالتزام التام بتعليمات الصحة والسلامة والقيام بعمليات التعفير المستمرة سواء في المرائب او في المركبات والقطارات".

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